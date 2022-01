Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog aflevering 2 Schaterbuien tijdens eerste bruiloft in Married at first sight

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Astrid stapt met grote vreugde in het huwelijksbootje. Ⓒ RTL

Natuurlijk staan Sander en Astrid stijf van de zenuwen, in de nieuwste aflevering van Married at first sight (Mafs). Maar die spanning zet zich vooral om in melige grapjes en vrolijke schaterbuien. „Samen lachen lijkt me heerlijk”, zegt Sander in zijn speech. Die wens is dus alvast in vervulling gegaan.