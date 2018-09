Uitvaart Jaap Buijs niet openbaar

Dat meldt Jaaps zoon, Aloys Buijs, op Twitter.

"Wij willen graag benadrukken dat de uitvaart morgen alleen bedoeld is voor mensen die hem goed gekend hebben of met hem werken", aldus Aloys.

Familie, vrienden en collega's kunnen vrijdagochtend afscheid nemen van Buys, die in hotel Spaander in Volendam wordt opgebaard. In de middag is er een kerkdienst.

De manager van vele Volendamse sterren overleed aan de gevolgen van kanker. Hij is 69 jaar geworden.