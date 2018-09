Schrijfster ‘50 Shades of Grey’ voor schut gezet

EL James nodigde onlangs haar fans uit om haar vragen te stellen via Twitter naar aanleiding van haar nieuwste boek. Tijdens het vragenuurtje met de hashtag #AskELJames werd echter gekaapt door vragenstellers die geen fan zijn van de schrijfster.

James werd vooral aangesproken op haar taalgebruik. "Waar hou je het minst van, sterke onafhankelijke vrouwen of de Engelse taal", schreef iemand. Wat ging er door je hoofd toen je die ene zin schreef die de Engelse taal opnieuw uitvond", reageert een ander.

Ook met de verhaallijn van een jong naïef meisje dat zich door een rijke zakenman laat verleiden tot een sm-relatie wordt op de korrel genomen. "Hoe voelt het om miljoenen vrouwen te vertellen dat het ok is om je te laten misbruiken zolang hij rijk is?", vraagt een lezer zich af.

Stoppen

EL James vond de vragen zo lastig dat ze haar "fans"vroeg te stoppen met de negatieve tweets. Waarop deze vrolijk verder gingen en zich af vroegen waarom de schrijfster aan het vragenuurtje meedeed. "Als ze vraagt om te stoppen, bedoelt ze dan eigenlijk dat ze wil dat we "doorgaan?" luidt een van de reacties.