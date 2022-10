Tabitha verwelkomt tweede dochter

Premium TV

Tabitha: ’Bekende mensen hebben een verantwoordelijkheid’

Zangeres Tabitha (29), bekend van ’Beste zangers 2020’, weet wat het is om als kind niet door je omgeving te worden gezien of gehoord. Met de serie ’Mooi zoals je bent’ wil ze jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, in hun kracht zetten.