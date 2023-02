Vrouw die Harry ontmaagde: ’Hij is erop achteruitgegaan’

In zijn boek Spare neemt prins Harry de lezer mee naar het moment dat hij wordt ontmaagd door ’een oudere dame die veel van paarden hield’. „Ze gaf me een tik op de billen en het gebeurde in een veld, net achter een drukke pub. Mensen hebben ons zeker gezien.” Meteen barstte de zoektocht los naar wie deze ’oudere vrouw’ was. Deze week besloot de dame in kwestie, Sasha Walpole, zelf naar voren te stappen omdat het voelde als een ’tikkende tijdbom’ tot de pers haar identiteit zou hebben achterhaald.

„Mijn wereld werd in één klap een stuk kleiner”, stelde ze over zijn onthulling. „Ik had wel kunnen wachten en hopen dat het zou overwaaien, maar dan ben je altijd op je hoede.” En dus gaf zij een exclusief interview met The Sun, waarin ze haar herinnering uiteenzet. „Ik heb het meer dan 21 jaar geheim gehouden. Het was gewoon een leuk, grappig iets dat gebeurde toen we tieners waren na een nacht vol alcohol. En ik zou er nooit over hebben gesproken als het boek niet was verschenen. Ik ben niet zo iemand. Ik ben niet echt op zoek naar roem of fortuin.”

Meghan

Toch heeft ze met dit interview juist de aandacht op zichzelf gevestigd. Donderdag gaf ze haar eerste televisie interview aan Piers Morgan en wederom nam ze geen blad voor de mond over het kortstondige avontuurtje. Dit keer praat ze echter ook over wat ze vandaag de dag van haar voormalige scharreltje én van zijn huidige vrouw Meghan vindt...

Wanneer Morgan stelt dat Sasha en Meghan veel gemeen hebben met elkaar, reageert ze bevestigend: „Ja, inderdaad, we noemen hem allebei ’H’.” Op de vraag of Harry in haar ogen nu gelukkiger is, antwoordt ze weifelend. „Hij is niet de jongen die ik me herinner, dat is zeker, maar ik sta niet in zijn schoenen. Ik heb geen idee wat er in zijn hoofd omgaat. Ik heb hem al 21 jaar niet gezien...” Piers kan het echter niet laten gekscherend door te gaan op haar zogenaamde overeenkomsten met Meghan. „Denk je dat ’ie er na jou op vooruit is gegaan of achteruit?”, vraagt hij onomwonden. „Absoluut achteruit”, grapt ze.

Tijdens het interview legt ze opnieuw uit waarom ze besloot haar identiteit bekend te maken. „Het was duidelijk dat dit niet zou overwaaien. Tot ze zouden weten wie het was, zouden ze steeds door blijven zoeken en mensen ondervragen. En ja, ik had niets hoeven zeggen, maar dan zou het nooit stoppen.”

Grens overgegaan

En dus doet ze wederom uit de doeken wat er die bewuste avond is gebeurd. „Hij nam het initiatief”, herinnert ze zich. „Ik weet eigenlijk niet eens waarom. We gingen gewoon een sigaret roken en voordat je het wist, gebeurde het allemaal. Hij begon me gewoon te kussen... En toen gebeurde het allemaal.” Ze vervolgt: „We waren twee vrienden en het had nooit mogen gebeuren. We zijn over een grens gegaan, het was nooit de bedoeling.”

Op de vraag waarom ze nooit eerder naar de pers is gestapt om haar verhaal te verkopen, geeft ze aan dat het nooit in haar op is gekomen dat te doen, omdat hij een vriend was. „Je wilt je vrienden beschermen. Niet om wie hij is, ik ben zo met al mijn vrienden. Ik heb er nooit aan gedacht er geld mee te verdienen. Sommige dingen kunnen gewoon beter onuitgesproken blijven”, besluit ze.