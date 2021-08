Comedian Sean Lock (58) overleden

De comedian, die vaak te zien was als panellid in humoristische tv-quizen als QI, 8 Out of 10 Cats, Have I Got News for You en The Big Fat Quiz of the Year, stierf thuis in het bijzijn van zijn familie.

Zijn manager noemt Lock ’een van de beste comedians van Groot-Brittannië’. „Zijn grenzeloze creativiteit, bliksemsnelle humor en de absurdistische schittering van zijn werk kenmerkten hem als een unieke stem in de Britse komedie.”

Hij vervolgt: „Sean was een liefhebbende echtgenoot en vader van drie kinderen. Hij zal worden gemist voor alles waar wij hem van kenden.”