Westbroek met dood bedreigd om sintlied

„Je kan het nooit meer goed doen”, verzuchtte hij tegen dj Astrid de Jong. „Ben ik eerst jarenlang uitgemaakt voor racist om een veertig jaar oud liedje waarin Zwarte Piet wel wordt genoemd. Nu heb ik tientallen mensen moeten ontvolgen omdat ze me bedreigen. Eerst beginnen ze met landverrader roepen, en daarna dreigen ze een bom op je te gooien.”

Het lied Sinterklaas is een held werd eerder deze week uitgebracht. Een van de grootste hits van Westbroek blijft het lied Sinterklaas wie kent hem niet dat hij in 1982 met Het Goede Doel maakte. „Het is zo zonde dat een leuk kinderfeestje dat al lang niet meer is. Ik ben zo ontzettend klaar met al die zielepieten die niet normaal kunnen doen. Je kan tegenwoordig al niet eens meer een leuk liedje maken zonder dit soort reacties.