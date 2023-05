Courtney Love zou journalist bij kruis hebben gepakt

„Ik was op haar afterparty om haar te interviewen in een zijkamer en ze zei: kom bij ons zitten”, vertelt de journalist. „Dus dat doe ik. We nemen samen een foto en op het moment dat de foto’s klaar zijn, pakt ze mijn kruis vast, heel hard.”

Elaridi deelde een foto van het moment en stelde dat hij ’overrompeld’ was door de actie. De journalist benadrukt bij People dat hij de 58-jarige zangeres niet wil ’cancelen’ door het verhaal te delen en legt uit dat hij het alleen gebruikte om de volgens hem dubbele standaard tussen mannen en vrouwen te illustreren. „Courtney was alleen maar vriendelijk toen ik haar interviewde en ik denk echt dat ze gewoon de rockster speelde.”

Voor minder gecanceld

De journalist stelt dat mannelijke publieke figuren „voor minder zijn gecanceld.” Elaridi hoopt dat mensen in de toekomst meer kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en van hun fouten te leren en niet meteen worden buitengesloten.

Love zou voor een reactie zijn benaderd door verschillende media, waaronder Music News en Daily Mail, maar heeft nog niet op het verhaal van de journalist gereageerd.