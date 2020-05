Sander Lantinga dolblij met terugkeer Coen Swijnenberg

„Coen heeft laatst in onze uitzending aangekondigd dat hij binnenkort voorzichtig terugkomt. Het spreekt voor zich dat ik daar dolblij mee ben. Ik heb hem de afgelopen maanden, op wat appjes na, vooral met rust gelaten omdat ik denk dat iemand die in zo’n proces zit weinig heeft aan vrienden en bekenden die met allerlei adviezen komen en zo de druk opvoeren”, vertelt Sander aan Veronica Magazine.

Hij voegt daar aan toe: „In de tussentijd hebben Edwin Evers en Barend van Deelen de leegte opgevuld. Daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor, maar ze zijn Coen niet. Het is De Coen en Sander Show en daar heb je Coen en Sander voor nodig.”

Bekijk ook: Coen Swijnenberg en Sander Lantinga hebben nog nauwelijks contact

Binnenkort is Sander weer op tv te zien en onderzoekt hij het fenomeen legendarische duo’s. „Het idee voor dit programma zat al een tijdje in mijn hoofd. Ik heb vroeger veel geschreven op de School voor Journalistiek en dacht eerst dat het wel leuk was voor in een blad. Dubbel- interviews over twee pagina’s. Ineens haalde ik uit de grabbelton van mijn hoofd een tv-format tevoorschijn en BnnVara zag het gelukkig ook zitten”, legt hij uit.

Sander en het Mysterie van de Legendarische Duo’s is vanaf maandag 25 mei om 20.55 uur te zien bij NPO 3.