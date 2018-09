Joran van der Sloot bedreigt paragnost

Robbert, vooral bekend van Irene Moors' tv-programma Er is zoveel meer, dat van de buis werd gehaald nadat bleek dat Robbert met name goed was in 'paranormaal' googelen, werd een paar jaar geleden penvriendjes met Joran. Wat hen zou binden is dat ze beiden beweren paranormaal begaafd te zijn.

Joran sprak tegen Robbert de wens uit een boek te willen schrijven over zijn eigen paranormale gaven. Robbert vond dat een puik idee en sponsorde hem met maar liefst 35.000 euro. En daarmee begon de ellende...

Robbert vertelt aan Shownieuws dat hij nu door Joran wordt bedreigd. Als hij niet meer geld naar Joran overmaakt zal hij onder meer "bommen" op hem laten vallen, schrijft hij in een dreigbrief. Robbert is zich rot geschrokken, maar heeft nog geen aangifte gedaan. In plaats daarvan blijft hij geloven in de goedheid van de mens, zelfs van Joran... "Maar dit gaat wel te ver. Ik wil niet bedreigd worden en voel me aangetast in mijn bewegingsvrijheid."