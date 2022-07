Billie Eilish dropt onverwacht twee nieuwe tracks

TV maakte deel uit van een rustpuntje tijdens haar recente shows. Het is een akoestisch nummer, net als 30th. Ze speelde het nummer samen met haar broer Finneas.

„Finneas en ik wilden echt dat deze zo snel mogelijk van jou zouden zijn”, vertelde ze fans over de verrassende release van de twee songs. „Dus hier zijn ze!!” In haar boodschap zei Billie dat ze de positieve reacties op TV erg waardeerde. Ze noemde het een hoogtepunt en het zorgde ervoor dat ze het nummer snel wilde uitbrengen. „Ik krijg nog steeds kippenvel als ik het nummer hoor.”

Roe v. Wade

Tegen Apple Music zei de artieste nog dat ze de tekst voor TV enkele maanden terug samen met haar broer had geschreven. Ook ging ze nog even in op een gedeelte van de tekst dat over het terugdraaien van het recht op abortus in de Verenigde Staten gaat. „The internet is going wild / while they’re overturning Roe v. Wade”, zingt ze in de song. „Dit stukje tekst schreven we een paar weken voordat het recht werd teruggedraaid. We hoorden het nieuws op Glastonbury.” Billie vertelde dat ze met stomheid was geslagen. „Ik had de onrealistische hoop dat ze het niet zouden terugdraaien.”

Billie vertelde ook nog dat 30th het eerste nummer was dat ze met Finneas had geschreven na de tracks voor haar tweede album Happier Than Ever. Die plaat verscheen vorig jaar.