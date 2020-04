Oprah Winfrey doneert 10 miljoen dollar

„Ik doneer in totaal 10 miljoen om Amerikanen in het hele land en in gebieden waar ik ben opgegroeid te helpen tijdens deze pandemie”, twittert de 66-jarige Oprah. Een miljoen dollar gaat naar de Amerikaanse voedselbank. De rest van het toegezegde bedrag gaat naar andere goede doelen die steun bieden in de coronacrisis.

Oprah is de laatste in een flinke rij sterren die al hun portemonnee trokken. Het echtpaar Ryan Reynolds en Blake Lively doneerde bijvoorbeeld 400.000 dollar aan ziekenhuizen in New York en nog eens een miljoen aan voedselbanken in Amerika en Canada.

Ook onder anderen Kylie Jenner, Bryan Cranston en Gwyneth Paltrow doneerden geld.