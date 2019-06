Girls-actrice Allison Williams gaat scheiden

In een statement dat ze gaven aan de New York Post zeggen de Girls-ster en de techondernemer: „Met wederzijdse liefde en respect hebben we de beslissing genomen om niet langer een stel te zijn. We zijn dankbaar voor de vriendschap die we hebben en zullen houden.”

Allison werd bekend als Marnie Michaels uit Girls en had een grote rol in Jordan Peeles film Get Out. Ricky is momenteel baas van de Global Creative Strategy-tak van Facebook.