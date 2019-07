’Moeder van dochter Chris Brown eist 2,5 ton aan alimentatie’

Eerder bepaalde een rechter al dat Chris bijna 18.000 dollar (zestienduizend euro) moet betalen. Volgens Nia is dat tot op heden niet gebeurd. Dit meldt The Blast.

Hoewel ze zelf niet werkt, eist ze zo’n 260.000 dollar (230.000 euro) aan alimentatie. Een deel van dat geld zal bestemd zijn voor nieuwe woonruimte.

Het is niet de eerste keer dat de twee in de clinch liggen. Jarenlang wordt er al geruzied over de alimentatie en de voogdij van hun dochter.