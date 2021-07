Jett Rebel: Rutte en De Jonge mogen nooit meer naar concert

„Als muzikanten stonden wij onderaan”, zei Jelte Tuinstra in de podcast over het coronabeleid van de regering. De muzikant snapt niet dat hij en collega’s niet juist zijn ingezet tijdens de crisis vanwege hun bereik. „Had als regering gezegd: jongens, we kunnen jullie geen podium bieden. Maar we hebben een landelijk streamingplatform en zo blijven mensen thuis. Hoezo zijn we niet op zo’n manier ingezet?”

Tuinstra stoort zich eraan dat cultuur vaak wordt gezien als ’linkse, veredelde hobby’ en niet als volwaardig vak. „Voor al die 9-tot-5-mensen geldt: je rondt je middelbare school af, dan doe je een studie en dan ga je daarmee aan de slag. Maar toen waren wij al jaren bezig met het voorbereiden van onze carrière”, aldus Tuinstra. „Denk aan een klassiek violiste. Als je dan voor je 10e er niet al jaren op hebt zitten ga je het nooit redden. Hoe kun je dat een hobby noemen? Dat is carrière pur sang. Hoe kunnen wij dan bestempeld worden als mensen die niet hard werken?”

Volgens Tuinstra heeft de regering ’daar schijt aan’. „Er valt gewoon niet genoeg geld aan te verdienen.” Maar de zanger concludeert ook dat ’mensen muziek blijkbaar niet genoeg gemist hebben’. „Dan waren wij de zeikerds. En was het: je moet niet zo zeuren, jouw baan is een beetje gitaarspelen.”