John Fogerty bezit na vijftig jaar weer CCR-nummers: ’Iets wat ik nooit voor mogelijk hield’

In de jaren zestig werden Fogerty en zijn bandleden door het label Fantasy Records gestrikt, dat eigenaar werd van alle nummers die Fogerty met CCR maakte. Met manager Saul Zaentz kwam de rocker echter in de clinch te liggen, met talloze rechtszaken tot gevolg. Fogerty zou door het label geld hebben verloren en geen royalty’s hebben gekregen.

„Ik ben sinds dit jaar weer eigenaar van mijn eigen liedjes”, zegt de zanger van nummers als Fortunate Son, Proud Mary en Have You Ever Seen The Rain. „Dit is iets wat ik nooit voor mogelijk hield. Na vijftig jaar ben ik eindelijk weer herenigd met mijn nummers.”