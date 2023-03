Sam Asghari wil met Britney Spears in film spelen: ’Droom die uitkomt’

De acteur vindt zelf dat een actiefilm goed bij hem en Spears zou passen. „Want we zijn allebei erg atletisch”, aldus Asghari. In zijn ogen is de zangeres ook een goede actrice en kan hij niet wachten totdat ze samen te zien zijn op het witte doek.

Eventuele stunts in de actiefilm zouden Asghari en Spears wat hem betreft zelf kunnen doen. „Ik zie veel actiescènes voor me, waarbij we allebei flink wat klappen uitdelen.” Asghari was tot nu toe in drie films te zien.