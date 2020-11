’In Volendam wist iedereen het al na de eerste aflevering’

Neptunus? Jan Dulles dus. Ⓒ RTL/Laura Oldenbroek

Volendam - „De finale was best wel spannend. Het was zeker geen gelopen koers. De winnaar had net zo goed Noortje kunnen zijn. En dat bleek ook wel, want ik had ’maar’ 59 procent van de stemmen”, aldus Jan Dulles, die vrijdagavond de finale van het populaire programma The Masked Singer won.