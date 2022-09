R. Kelly moet geld van gevangenisrekening overmaken

Binnenland

Man overleden na steekpartij op festival in Vlissingen: ’Huilend omhelsden ze elkaar’

Een 20-jarige student is donderdagavond rond 22.40 uur neergestoken op het Bellamypark in Vlissingen. Rond 23.30 uur is het slachtoffer aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden. Het slachtoffer zat op het Scalda, melden de drie organiserende onderwijsinstell...