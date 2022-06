Ruud de Wild krijgt nieuwe sidekicks tijdens absentie Vivienne van den Assem

Deze week meldde zich al actrice Bettina Holwerda. Het is niet duidelijk of zij vaker aanschuift in de studio, meldt een woordvoerder van de omroep. Zij kan ook niet zeggen wie zich nog meer de komende tijd aan de zijde van Ruud de Wild zullen melden.

Vivienne van den Assem en haar vriend Arne van Terphoven hopen binnenkort een tweede kindje te verwelkomen. In RTL Boulevard maakte de presentatrice recent bekend in verwachting te zijn van een broertje of zusje voor haar driejarige zoontje Guus.

De 38-jarige Vivienne zegt het goed te maken en ’hartstikke blij’ te zijn met hoe het gaat. Het is niet bekend wanneer ze uitgerekend is.