Tranen om S10: ’Met afstand mijn winnaar’

„Je hebt het absoluut geweldig gedaan”, schrijft Duncan Laurence, die in 2019 het liedjesfestijn op zijn naam wist te schrijven, op sociale media. „Fuck, wat was het goed.”

Iemand anders laat weten: „Het optreden was zo intens en breekbaar dat tranen het bijna overnamen. Enorm groots om zo puur en zuiver je ziel bloot te leggen voor een miljoenenpubliek. Diep respect voor S10.” Weer een ander schrijft: „De laatste twintig seconden van Nederland brachten tranen in mijn ogen.”

Trots

Een Poolse Songfestivalfan spreekt zijn bewondering uit voor S10. „Ik kan op dit moment níet trotser zijn op haar. Ze zat tegen het einde van haar optreden zo dicht tegen haar tranen aan. Ze is met afstand mijn persoonlijke winnaar. Laten we zien of het publiek positief reageert op een lied in het Nederlands.”

Volgens een kijker in Portugal staat Nederland altijd garant voor kwaliteit. „De stem van S10 is zo helder en haar emoties gaan haar aan stemmen helpen. Een prachtige taal, melodie en referein. Elegant en simpel, maar niet om te vergeten. Stiekem een kanshebber.”

Ook Songfestivalcommentatoren Cornald Maas en Jan Smit zijn zeer te spreken over het optreden van S10. „Zeer toonvast en goed gezongen”, zei de zanger na afloop. „Ik weet zeker dat ze zich in het Nederlands in die Europese harten weet te zingen. Kippenvel all over the place.” Maas is het daarmee eens: „En ze voelde zich deze week ook steeds meer senang bij het zingen van haar lied.”