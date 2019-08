Nieuwe film Scorsese en De Niro niet in Nederlandse bioscopen

De film zal vanaf 27 november te zien zijn op Netflix. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zal het epos over maffiamoordenaar Frank Sheeran vanaf 1 november een beperkte bioscooprelease krijgen. Maar voor Nederland staat zo’n release vooralsnog niet in de planning.

The Irishman markeert de eerste samenwerking tussen Scorsese en De Niro in 25 jaar tijd. De twee mannen maakten eerder grote hits als Taxi Driver, Raging Bull en Goodfellas. Scorsese en Al Pacino werken voor de eerste maal samen; Pacino speelt Jimmy Hoffa, de machtige vakbondsleider die in 1975 spoorloos verdween. Ook Joe Pesci, die een Oscar won voor zijn bijrol in Goodfellas, is te zien in The Irishman.

De film wordt nu al gezien als een van de grote kanshebbers bij de Oscars volgend jaar. Dat is in elk geval een van de redenen dat Netflix de film een beperkte release geeft.