'Problemen Raf en Sabia gaan om transfer'

Het feit dat zij zich tot dusver niet haar gezicht heeft laten zien tijdens de familievakantie in Spanje, maar in plaats daarvan met een zwarte zonnebril door Hamburg loopt, wordt door weekblad Closer uitgelegd als een breuk tussen het veelbesproken liefdespaar.

Het blad sprak in Duitsland meerdere intimi van het stel. Een van die bronnen zegt: ‘volgens mijn informatie zijn de twee uit elkaar. Maar veel vrienden en familieleden hebben daar officieel nog niets over gehoord. Rafael wil dat kennelijk nog even geheim houden.’

Volgens het doorgaans goed ingelichte blad zijn er problemen ontstaan rond de transfer van Rafael van der Vaart naar Spanje en liet Sabia het daarom ook afweten bij de ondertekening van zijn contract in Sevilla. Sabia zou veel liever hebben gehad dat hij was ingegaan op een aanbieding van Qatar. Dat zou niet alleen meer hebben opgeleverd dan de huidige deal met Sevilla, ook hadden de twee moeten trouwen om in het steenrijke en streng gelovige oliestaatje te kunnen samenwonen. Met zijn keuze voor Spanje koos Rafael dus nadrukkelijk niet voor Sabia en een huwelijk.

Van samenwonen is volgens Closer nu zelfs geen sprake meer. Sabia zou nog tot in 2016 in de villa in Hamburg kunnen blijven wonen. Die is destijds voor drie jaar gehuurd en eerder valt dat huurcontract niet op te zeggen. Rafael gaat op zoek naar een onderkomen in Sevilla. Of hij daar straks dan inderdaad alleen gaat wonen zal de toekomst leren.