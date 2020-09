Gary Barlow trots op negeren koninklijk protocol

Tijdens de diamanten jubileumviering van koningin Elizabeth was ook Gary Barlow van de partij. De zanger van Take That kreeg destijds de eer om - met prins Harry op de tamboerijn - voor haar op te treden. Toen hij de Queen voorafgaand uit een auto zag stappen, besloot hij het protocol te breken.

Barlow had de opdracht gekregen zijn handen niet in de buurt van de vorstin te houden, maar brak die regel toen zij uit haar Range Rover stapte. „Ik heb precies hetzelfde model van en het is een flinke stap. Ik zou mijn moeder niet zonder hulp uit die auto laten stappen, de koningin al helemaal niet”, verklaart hij zijn gedrag in gesprek met Telegraph.

„Ik stak gewoon mijn arm uit, ze keek me aan en zei: ’Je bent erg vriendelijk.’ Het kon me niet schelen wat mij werd opgedragen te doen, dit was voor mij het juiste.”