Seriesblog Love or leave 2023- aflevering 12 Temptation island: Grootste aardappel wordt galante ridder

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Mitch heeft een hele verandering ondergaan. Ⓒ RTL

Dat haar totaal niet romantische vriend Mitch voor haar op de knieën zou gaan bij het kampvuur in Temptation island: love or leave zag Iris even niet aankomen. Stamelend en helemaal beduusd zegt ze: ’ja’. Zoiets zien we bij de hereniging volgende week van Lester en Miriam niet gebeuren. Daar zijn toch wat afspraken geschonden.