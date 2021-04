’The tunnel’: Vakkundige rampenfilm uit Noorwegen

Stein (Thorbjørn Harr) pakt zijn oude job als reddingswerker weer op in ’The tunnel’. Ⓒ Foto PR

Noorwegen wordt steeds onveiliger als we de filmmakers uit dat Scandinavische land mogen geloven. Na een aardbeving (The quake, 2018) en een heuse tsunami (The wave, 2015) dient zich in The tunnel alweer een volgende ramp aan.