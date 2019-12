Kim & Kanye delen schattige gezinsfoto voor kerst

De realityster en rapper delen wel vaker foto’s van hun kinderen op sociale media, maar het gezin staat niet vaak in complete volheid op de plaat. Bij de foto schrijft Kim dat het om een kerstkaartje gaat van de familie West. In mei kreeg het wereldberoemde duo er via een draagmoeder een kindje bij: Psalm, die op de foto lachend op schoot zit bij mama Kim (39).

Ⓒ Instagram Kim Kardashian

Verrassende wending

De Amerikaanse rapper (42) bracht eind oktober zijn langverwachte gospelalbum Jesus Is King uit. Dat album, sterk afwijkend van zijn eerdere muziek, werd met gemengde reacties onthaald, mede vanwege het sterk religieuze karakter van de nummers. Naar eigen zeggen is Kanye weer op het christelijke levenspad.

Het album is overigens wel razend populair: het debuteerde op plek 1 in de Amerikaanse Top 200 Albums van Billboard en werd al enkele honderden miljoenen keren gestreamd. Op Eerste Kerstdag komt het vervolg: Jesus Is Born.