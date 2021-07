Voormalig assistente: ’Wat ik heb geleerd van werken onder Anna Wintour’

Sterren

Sylvie Meis krijgt tweede lingerielijn bij Aldi

Sylvie Meis krijgt een tweede lingerielijn bij supermarktketen Aldi. Vanaf 7 augustus zijn de pikante setjes, kamerjassen en pyjama’s te koop in alle Nederlandse filialen. In november vorig jaar had Meis ook al een collectie in de schappen van de winkels liggen.