Julia Louis-Dreyfus over ziekte: ’Zo blij dat ik nog leef’

„Ik haat het om hieraan te moeten denken, maar ik ben zo blij dat ik nog leef”, zegt de actrice over haar borstkankerdiagnose. „Ik ben blij dat ik er doorheen ben gekomen, maar er is een deel van me dat nog steeds een beetje bang is, snap je?” Louis-Dreyfus filmde het zevende en laatste seizoen van Veep slechts zeven maanden na haar laatste ronde chemotherapie. Ze wilde zich na haar ziekte alleen focussen op de ’grappigste f*cking show mogelijk’ maken.

Door haar gevecht met kanker stelt de actrice nog meer belang in goede en betaalbare gezondheidszorg in de Verenigde Staten. „Ik bedacht me continu tijdens mijn ziekte dat als ik iemand was zonder zorgverzekering, wat ik wel heb met dank aan mijn vakbond, dat de ervaring nog enger zou zijn.”