Hoe kreeg Nederlandse ABBA-stalker relatie met een wereldster?

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

De Nederlandse Gerrit deed alles om in de buurt te komen van zijn idool. Ⓒ Amazon prime

Een stalkende Nederlandse vorkheftrucker, die een relatie weet te krijgen met een wereldster. Het klinkt als een ongeloofwaardig plot van een naargeestige B-film, maar was de realiteit van de Nederlandse Gerrit van der Graaf en ABBA-ster Agnetha Fältskog. In de documentaire Take a chance van Amazon prime wordt uitgediept hoe dit merkwaardige ’liefdesverhaal’ zich ontwikkelde.