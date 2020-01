DaBaby reageert vanuit gevangenis op arrestatie

DaBaby zegt dat hij nog steeds gefocust is op het maken van muziek en het verdienen van geld. Hij waarschuwt zijn achterban dat die zich niet moeten laten misleiden en hij zegt iedereen te zullen vergeven die te snel z'n conclusies trekt.

De rapper zit achter de tralies gezet voor geweldpleging. Zijn crew zou een concertpromotor in elkaar hebben geslagen die hem 10.000 dollar schuldig was. Ook hebben ze de man 80 dollar, een creditcard en een iPhone 7 afhandig gemaakt. De arrestatie van DaBaby en de vechtpartij zijn opgenomen op video.

De rapper, wiens echte naam Jonathan Lyndale Kirk is, werd eind 2019 gearresteerd in de Amerikaanse staat North Carolina voor het bezit van wiet. Begin 2019 werd hij ook al in de boeien geslagen, voor een ruzie die hij had in een Walmart. Daarbij werd een man doodgeschoten, maar DaBaby heeft altijd ontkend dat hij de dader is.