Jennifer Aniston: ’Ik sta op het punt echt te floreren’

„Ik ga nu een fase in die misschien wel de meeste creatieve voldoening uit mijn carrière geeft”, aldus Aniston, die dit najaar te zien is in serie The Morning Show. De actrice is ook producent van dat programma, zoals ze dat ook was van haar recente films Murder Mystery en Dumplin’.

„Ik doe dit al dertig jaar en het voelt alsof ik nu pas op het punt sta om echt te floreren”, vertelt ze in het interview. „Het heeft me wat tijd gekost om te komen waar ik nu ben. Ik heb een hoop werk in mijn vak gestoken. Ik heb gefaald, ik heb succes gehad. Ik heb altijd volgehouden, ik ben altijd mee blijven draaien. Ik ben er nog steeds.”