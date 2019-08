Komst Star Wars-huizen Kanye West onzeker na klachten van buren

Ⓒ BSR Agency

De bouw van de door Star Wars geïnspireerde huizen die Kanye West heeft ontworpen, is in gevaar. Nadat omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast bleek dat de rapper niet de juiste vergunningen heeft voor de vier gigantische koepels die momenteel in Los Angeles worden gebouwd. Dat meldt TMZ.