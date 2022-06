Presentator Sipke Jan Bousema getrouwd

„Stralende zon, buiten, vrienden, (chosen) familie, langs de IJssel bij de plek waar wij verliefd op elkaar werden”, schrijft Bousema. De twee trouwden in Deventer. „Een van liefde overgoten weekend. Héérlijk hoe we dit gevierd hebben. We hebben er met ontzettend veel plezier naar toe geleefd en zullen er héél lang van na genieten. Met grote dank aan íedereen die dit voor ons tot een stralend en magisch moment hebben gemaakt!”

De presentator en Overmars leerden elkaar vorig jaar kennen via het wereldwijde web. Overmars is bekend als interieurarchitect, onder anderen voor het tv-programma Van Woonvilla naar Droomvilla. Het koppel woont al enige tijd in Friesland.

Het is voor Bousema het tweede huwelijk. Hij en zijn eerste echtgenoot, Willem, gingen in 2018 als vrienden uit elkaar.