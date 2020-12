Paul McCartney laat zich zo snel mogelijk vaccineren

In het interview zegt McCartney – wiens achttiende soloalbum McCartney III vrijdag uitkomt – dat het vaccin het Verenigd Koninkrijk de kans biedt om de coronapandemie achter zich te laten. „Ik weet dat dit goed nieuws is, dit helpt ons uit deze donkere periode te komen. Ik ga het doen zodra ik de oproep krijg.”

De wereldster hoopt snel weer te kunnen optreden, beklemtoont hij. Ook McCartney, die vrijdag zijn nieuwe plaat lanceert, moest al zijn optredens afgelasten vanwege de pandemie.

De 81-jarige acteur Ian McKellen, onder meer bekend van The Lord of the Rings-trilogie, kreeg eerder deze week al zijn vaccinatie. De Britse overheid hoopt dat steun van grote namen zoals McCartney of McKellen helpt het vaccineren en de voordelen daarvan verder onder de aandacht van de bevolking te brengen.