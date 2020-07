Prince ook populair op TikTok

Prince kan nieuwe generaties nog heel wat leren. Ⓒ Foto ANP/HH

Een nieuwe generatie fans zal Prince ontdekken nu ze sinds kort kunnen ’TikTokken’ op nummers als 1999, lets go crazy en Purple rain. Je ziet het al voor je, kinderen die met een dertig tot zestig seconden durend dansje de in 2016 overleden popster (57) ’eren’ zonder ook maar een flauw benul te hebben wie hij is geweest.