Camille Vasquez is uitgegroeid tot internetsensatie ’Johnny Depps advocate is de ongeëvenaarde ster van het proces’

Wekenlang was er geen ontkomen aan: de rechtszaak tussen Amber Heard en Johnny Depp werd breed uitgemeten in de media en ook online was het het onderwerp van gesprek. Woensdag kwam het schandaalproces ten einde en oordeelde de zevenkoppige jury in het voordeel van Depp. Zij achten bewezen dat Heard wel degelijk schade heeft berokkend met haar opiniestuk in The Washington Post, dat er sprake was van smaad en dat ze dit ook met opzet heeft gedaan. Miljoenen kijkers over de hele wereld hebben de juridische strijd gevolgd en terwijl alle geheimen werden blootgelegd, ontstond er tegelijkertijd een nieuwe internetsensatie: Camille Vasquez, de advocate van Johnny Depp.