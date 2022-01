Samantha Steenwijk betreurt ’verkeerd overgekomen’ uitspraken over The Voice

Entertainment

Johnny de Mol betuigt meeleven kandidaten en is eerlijk: ’Ik ben natuurlijk ook niet objectief’

Johnny de Mol vindt het heel dubbel dat hij maandag in zijn talkshow HLF8 zal moeten praten over de perikelen rond The Voice of Holland terwijl zijn familie erbij betrokken is. „Maar ja we zijn een talkshow en dan móet je het er over hebben”, zei de presentator in de Goedemorgen 100% NL show op 100%...