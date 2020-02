Snoop Dogg had emoties niet meer onder controle

Hierin vroeg de presentatrice een vriendin van Bryant naar de verkrachtingsbeschuldiging aan het adres van de basketballer in 2003. In een interview met Jada Pinkett Smith, voor haar Facebook-show Red Table Talk, legt de rapper uit waarom destijds hij zo boos werd.

„Ik had het moeilijk. We waren net Nipsey Hussle verloren en toen volgden daarop ook nog eens Kobe en zijn dochter Gianna. Ik ben zelf een kleinzoon en mijn grootmoeder kwijtgeraakt en dan moet ik me maar groot houden tegenover iedereen? Dat kan ik niet, ik moet ook gewoon Snoop kunnen zijn. Als ik verdrietig ben, dan uit ik dat. Als ik boos ben, dan uit ik dat. Alleen in dat ene filmpje gericht aan Gayle werden mijn emoties me iets teveel”, aldus Snoopzilla.

Excuses

De rapper kreeg ondanks het feit dat hij zich nogal pittig uitdrukte wel veel bijval van mensen. „Ja, ik kreeg telefoontjes van Tyler Perry, Diddy en Van Jones. Allemaal sterke, zwarte mannen die het eens waren met mijn boodschap. Maar ze vonden wel dat ik me anders had moeten uitdrukken en daar hebben ze gelijk in. Daardoor kwam ik tot inkeer.”

Uiteindelijk was het Snoops moeder die haar zoon erop attendeerde hem zo niet opgevoed te hebben. „Zij heeft mij laten opgroeien in de kerk en me geleerd respect te hebben voor vrouwen. Ik voelde me ineens weer een klein ventje toen ze me daaraan herinnerde. En je weet, moeders hebben altijd gelijk. De excuses die ik daarna publiekelijk heb aangeboden aan Gayle kwamen dan ook recht uit mijn hart. En gelukkig heeft zij mijn excuses ook geaccepteerd.”