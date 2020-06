Britse komiek heeft geen spijt van Mandela-persiflage

Enfield (59) zei dat hij begreep dat blackface tegenwoordig kwetsend is en hij de act tegenwoordig niet meer zou doen. Hij zei erbij dat hij er geen spijt heeft die in 2007 wel te hebben gedaan. Enfield zei ook dat hij het moeilijk zou vinden dat hij geen parodie van een Britse minister meer kan maken vanwege de kleur van zijn of haar huid.

Wel noemt hij enkele acts uit het verleden door anderen die hij absoluut ongepast vindt. „Overduidelijk die van Al Johnson of G.H. Elliot, die de Chocolate Coloured Coon in de jaren dertig speelden. Zij bestendigden de mythe van de gelukkige neger die gewoon heel graag zong onder het gekraak van de zweep, de Amerikaanse zweep of de Britse keizerlijke bajonet en dat is natuurlijk heel beledigend en dat zal altijd zo blijven.”

Enfield is bekend geworden als komiek door zijn sketches. Ook speelt hij prins Charles in The Windsors, een show op de Britse tv.