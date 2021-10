Jandino Asporaat reageert op ’slechtste tv-programma van het jaar’

„Van Dino’s Bezorgservice was helemaal geen chocolade te maken”, liet de jury zich genadeloos uit over de NTR-show. „Een schreeuwende presentator die heel graag Henny ’Surprise’ Huisman wil zijn in een zeer onlogische formule, heeft zelfs de meeste honkvaste NPO1-kijkers weten weg te jagen.”

Dat Jandino de ’prijs’ niet al te serieus neemt, blijkt wel uit de reactie die hij desgevraagd geeft aan De Telegraaf: „Allereerst wil ik de jury bedanken voor dit enorme enthousiasme, zonder hen had ik deze prijs natuurlijk nooit binnen kunnen halen. Daarnaast bedank ik mijn moeder en vader. Het binnenslepen van een derde Gouden Kalf begin deze maand was al fantastisch en deze prijs erbij voelt echt als een kers op de taart. Zodra ik hem in ontvangst mag nemen krijgt hij uiteraard een mooie plek in de prijzenkast.”

De komedie Bon Bini: Judeska in da House van en met Jandino won begin deze maand het Gouden Kalf van het Publiek, het enige Kalf dat wordt uitgereikt op basis van publieksstemmen.

Blunder van het Jaar

Het afblazen van talkshow De Vooravond is aangewezen als Blunder van het Jaar. BNNVARA haalde het programma dat werd gepresenteerd door Fidan Ekiz en Renze Klamer uit de lucht en verving deze voor de talkshow Khalid & Sophie.

Dit is het derde jaar op rij dat de TV Knollen worden uitgereikt. Dit jaar bestaat de jury uit mediadeskundige en podcastmaker Ron Vergouwen, mediaverslaggever Rob Goossens en Spreekbuis-uitgever Richard Otto.