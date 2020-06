Netflix komt met serie over knielende Colin Kaepernick

De serie, getiteld Colin in Black & White, zal zich richten op de tienerjaren van de 32-jarige sportman. In de zes afleveringen komt naar voren hoe Kaepernick als zwart kind opgroeit in een wit adoptiegezin en hoe hij uiteindelijk quarterback is geworden. Kaepernick en regisseur Ava DuVernay zullen als zichzelf in de serie optreden als verteller.

„We zien nog steeds dat veel verhalen over ras en de zwarte gemeenschap verteld worden door een ’witte’ lens”, zegt Kaepernick. „Wij willen een nieuw perspectief creëren van de dagelijkse realiteit van zwarte mensen. We onderzoeken de raciale conflicten waarmee ik werd geconfronteerd tijdens mijn middelbare schooltijd als een geadopteerde zwarte jongen in een blanke gemeenschap. Het is een eer om deze verhalen, samen met Ava, tot leven te brengen zodat de wereld dit kan zien.”

Het is nog niet bekend wanneer de serie op Netflix verschijnt.