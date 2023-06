Eerste verjaardagsparade voor koning Charles

Charles is op 14 november geboren en viert niet echt zijn verjaardag. Hij houdt de gebruiken van zijn moeder, de vorig jaar overleden koningin Elizabeth, in stand. Haar verjaardag was op 21 april, maar de parade is altijd in juni. Trooping the Colour wordt al sinds 1748 gehouden en groeide in 1760 uit tot een jaarlijks evenement.

Tijdens Trooping the Colour op Horse Guards Parade toont traditiegetrouw één van de zogenoemde Household-regimenten - Grenadier, Coldstream, Scots, Irish en Welsh Guards - zijn kleuren aan de vorst. Dit jaar is die eer aan de Welsh Guards. Voor het eerst in dertig jaar doen ook de eenheden London Guards, The Life Guards en The Blues and Royals mee aan de ceremonie.

Balkon

Behalve koning Charles zullen ook enkele andere belangrijke leden van de koninklijke familie meedoen aan de parade. Koningin Camilla, prins William en zijn vrouw Catherine, prinses Anne en de hertog van Kent nemen in hun functies als erekolonel van de verschillende regimenten naar verwachting allemaal deel aan de ceremonie.

Na afloop keert iedereen terug op Buckingham Palace, waar de familie zich laat zien op het balkon. Ze zullen dan getuigen zijn van een zogeheten flypast van de Britse luchtmacht.