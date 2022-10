OM verzwaart aanklacht verdachte doodschieten Siki Martina

In de twee daaropvolgende weken werden achtereenvolgens Christopher L. (31) en Ruchelo C. (32) aangehouden. Tegen L. koesterde het OM van meet af aan de verdenking dat hij schoten heeft gelost. C. werd vastgezet op verdenking van bedreiging. Op basis van nader onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vermoedt het OM nu dat ook C. een wapen heeft gehanteerd.

Het OM vroeg de rechtbank in Rotterdam maandag tijdens een inleidende zitting in de zaak om C. naast de bedreiging ook vast te zetten voor het medeplegen van doodslag en wapenbezit. De rechtbank honoreerde dat verzoek. C. wilde zelf niets over de beschuldigingen zeggen. Ook L. zweeg.

Vuurwapengeweld

Slachtoffer Martina was op de bewuste avond samen met een neef op de plek des onheils. De twee verdachten zouden samen in een door L. gehuurde Mercedes hebben gezeten. Op enig moment zou er over en weer zijn geschoten. Volgens het OM staat nagenoeg vast dat Siki Martina in elk geval - en vermoedelijk als enige - geen schoten heeft gelost. De aanleiding en de achtergrond van het vuurwapengeweld zijn vooralsnog onduidelijk.

De neef zal zich voor de rechter moeten verantwoorden voor poging tot doodslag. Op 21 oktober houdt de rechtbank een inleidende zitting in die zaak.

Martina werd in de romp geraakt. Op de parkeerplaats zijn elf hulzen van met drie verschillende wapens verschoten kogels aangetroffen; de wapens zelf zijn tot dusver onvindbaar. De volgende tussentijdse zitting is op 29 december.