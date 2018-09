AVROTROS stelt Mieke van der Weij op non-actief

Eind augustus werd duidelijk dat het stel zou gaan stoppen met het presenteren van het programma. De Bie werd vanwege een ’vertrouwensbreuk’ op non-actief gesteld door AVROTROS, omdat hij per 1 januari met pensioen zou gaan, maar desondanks met Omroep MAX sprak om De Nieuwsshow daar mét Van der Weij voort te zetten.

Van der Weij zegde vervolgens haar contract op per 1 januari 2018, maar presenteerde de afgelopen weken nog wel het ochtendprogramma met Jan Mom, de vervanger van De Bie. Daar is nu een einde aan gekomen, zo laat een woordvoerder van AVROTROS weten aan het AD.

Gokje wagen

„Zij heeft zo nadrukkelijk aangegeven het hier niet naar haar zin te hebben en liever bij een andere omroep te werken, dat we hebben besloten dat ze dat meteen mag doen. Jan Mom is onze vaste man, maar het kan zijn dat er de komende tijd ook af en toe één of twee nieuwe gezichten naast hem komen zitten”, aldus de omroep.

Vorige maand vertelde Van der Weij aan De Telegraaf dat ze bewust haar toekomst op het spel zette. „Soms moet je een gokje wagen in het leven. Ik vind Jan Mom gewoon niet de gedroomde opvolger. Het was de keuze van AVROTROS om hem daar neer te zetten. Het was niet míjn keuze. Dat wisten ze, maar ze hebben het tóch doorgezet. Dat was voor mij de reden om te zeggen: ik stop ermee.”