’Harry en Meghan aanwezig bij huwelijk Beatrice’

Beatrice en Edoardo geven elkaar het jawoord op 29 mei in de koninklijke kapel van St. James's Palace in Londen. Na de huwelijksvoltrekking volgt een korte rijtoer naar Buckingham Palace, waar haar oma koningin Elizabeth in de tuin een receptie aanbiedt.

Prins Harry heeft begin dit jaar een stap teruggedaan binnen het Britse koninklijk huis en is met zijn vrouw Meghan en hun zoontje Archie in Canada gaan wonen. Dit voedde de geruchten dat het paar de grote dag van Beatrice en Edoardo zou missen.