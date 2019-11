Nicole Scherzinger worstelde met sexy imago

De inmiddels 41-jarige zangeres was erg op haar hoede toen zij tijdens de audities voor de Pussycat Dolls voornamelijk meiden zag die in hun ondergoed dansten. „Ik was juist erg conservatief. Ik had echt sterke religieuze overtuigingen. Ik wilde gewoon mijn moeder trots maken”, legt Scherzinger uit aan The Guardian.

Stijlvol

Nicole meent dan ook dat de meidengroep lang niet zo ordinair was als mensen dachten en ze koos er bewust voor zich degelijk te kleden. „Als je naar mijn outfits kijkt, had ik meestal een broek aan”, vertelt ze. „Ik denk dat er iets te zeggen valt om een beetje aan de verbeelding over te laten. Ik ben een enorme fan van alle ’cool kids’ die er zijn, ik ga ze niet veroordelen. Ik weet gewoon dat ik voor mezelf graag een beetje meer... Ik wil niet ’ingetogen’ zeggen, want dan klink ik preuts... Een beetje stijlvol probeer te zijn.”

De Pussycat Dolls werd in 1995 opgericht door choreografe Robin Antin. In 2009 verlieten Jessica Sutta, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt en Melody Thornton de groep en besloot Scherzinger met vier nieuwe leden verder te gaan. Enkele maanden later koos ze toch voor een solo-carrière en kwam er een einde aan de burlesque meidengroep. In 2020 herenigen de vrouwen zich echter voor een nieuwe tournee.

Duistere wereld

Nicole geeft toe enorm uit te kijken naar de comeback, omdat ze het op het hoogtepunt van de Pussycat Dolls worstelde met een eetstoornis en lichaamsdysmorphia. „Daardoor heb ik niet echt kunnen genieten van wat ik aan het doen was. Ik leefde in een hele duistere wereld. Ik was aan het werk of mezelf aan het kwellen... Ik heb er niet eerder van kunnen genieten.”