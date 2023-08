Breaking bad-acteur Mark Margolis (83) overleden

Margolis zal bij de fans beter bekend zijn als de wraakzuchtige drugskoerier Hector Salamanca in de tv-series Breaking Bad en de spin-off Better Call Saul. Maar hij heeft in de loop der jaren een flink cv opgebouwd. Zo vertolkte hij kleinere rollen in tal van grote films, zoals Scarface (1983), Ace Ventura: Pet Detective (1994), Black Swan (2010) en Noah (2014), en tv-series, zoals Law & Order, Californication en American Horror Story.

De acteur overleed donderdag in het Mount Sinai Hospital in New York City, dat heeft zijn zoon Morgan Margolis laten weten.