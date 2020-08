Amber Brantsen in verwachting van een meisje

„Ik word een meisjesmama! Rachid Finge wist het allang, maar roze is toevallig wel míjn kleur! We zijn helemaal in de wolken!”, schrijft ze onder een foto van hen samen, innig omhelzend.

Begin juli werd Amber onwel tijdens het presenteren van het NOS Journaal. Later maakte ze op Twitter bekend in verwachting te zijn.

In februari is de nieuwslezeres uitgerekend.