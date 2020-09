Malta eist 23 miljoen jaar oud cadeau prins George op

„Deze tand hoort thuis in een museum op Malta. We zullen er alles aan doen om dit stukje natuurlijk erfgoed terug te krijgen”, aldus minister Jose Herrera van Cultuur tegen de Times of Malta. Hij gaf geen details over een mogelijk plan van actie.

De Britse bioloog en televisiemaker Sir David Attenborough had de 23 miljoen jaar oude tand van een megalodon begin jaren zestig gevonden tijdens een vakantie op het toen nog onder Brits bestuur staande Malta. Het leek hem een passend cadeau voor de prins, zo vertelde hij aan de Sunday Times. „Ik herinner me dat ik op zijn leeftijd ook fossielen kreeg van een volwassene, dus ik dacht: ik doe hetzelfde.”

Volgens Attenborough was George ermee in zijn nopjes. „Hij vroeg wat het was, hoe groot het was en ga zo maar door. George was ontzettend geïnteresseerd en leek het erg leuk te vinden. Hij is meer dan geïnteresseerd in fossielen.”